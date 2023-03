Ritrovato cadavere a Somma Vesuviana, si teme sia la ragazza scomparsa (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri, verso le 18, a Somma Vesuviana, in località Santa Maria a Castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe della ventiseienne scomparsa il 27 febbraio che, come fanno sapere gli investigatori, verosimilmente si sarebbe lanciata nel vuoto morendo sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi una donna è stato recuperato dai carabinieri, verso le 18, a, in località Santa Maria a Castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe della ventiseienneil 27 febbraio che, come fanno sapere gli investigatori, verosimilmente si sarebbe lanciata nel vuoto morendo sul colpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

