Ritorno al futuro | Il Musical | Casey Likes si unisce al cast nei panni di Marty McFly

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 marzo 2023)al: Il, basato sull'iconico film del 1985, è pronto a debuttare a Broadway con il suoche sarà interpretato daal: Il, pronto per il suo debutto a Broadway, ha un nuovo volto da presentare al pubblico.indosserà infatti idinello spettacolo basato sulla pellicola del 1985. Neldialavrà quindi il volto di, come annunciato da The Wrap. L'attore sia ...