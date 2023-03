RISULTATI | SIW “TuttoxTutto 2023” 25 02 2023

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Idel Main Show andato in scena Sabato a Cascina (PI) e Martedì sul Canale Youtube della SIW: SIWDSabato 25 Febbraio – Cascina (PI) Adriano batte Tempesta SIW Genesis TitleEl G (c) Vs Myla Grace finisce No Contest, El G mantiene il Titolo SIW WILDBOAR Tag Team TitleMost Wanted (Pan & Picchio) (c) battono Beer Club )Kevin Caio & Matt Cecil) e mantengono i Titoli SIW WILD TitleStryke Hellwig (c) batte Ivan Blake* e mantiene il titolo SIW Italian TitleNick Wave (c) Bon Giovanni e mantiene il Titolo SIW Italian Title**Darko batte Nick Wave (c) e diventa Nuovo Campione!!! *Sostituisce Nico Inverardi**Match sancito in seguito all’incasso del Colossal Contract da parte di Darko