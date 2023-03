Risultati settore giovanile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Campionato Primavera 2 Girone B – 20^ Giornata Crotone – Salernitana 1 – 1 Reti: 42’ pt Sfait (S), 40’ st Chiarella (C). Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 16^ Giornata Salernitana U14 – Luca Fusco Soccer Academy 3 – 1 Reti: 14’ pt Cozzolino (LF), 15’ st, 35’ st Metafora (S), 32’ st Robertazzi (S). Campionato Under 14 Gruppo 7 – 13^ Giornata Benevento – Salernitana 0 – 0 Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 15^ Giornata Millenium Calcio – Salernitana U13 3 – 1 Reti: 11’ pt Buonincontro (S), 23’ pt, 36’ st Di Napoli (M), 8’ st Pisani (M). Campionato Serie C Femminile Girone C – 19^ Giornata Salernitana – Palermo 1 – 5 Reti: 10’ pt Collova (P), 46’ pt, 11’ st Licari (P), 16’ st Colonnese (S), 41’ st Dragotto (P), 46’ st Bruno (P). Fonte articolo e foto: www.ussalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Campionato Primavera 2 Girone B – 20^ Giornata Crotone – Salernitana 1 – 1 Reti: 42’ pt Sfait (S), 40’ st Chiarella (C). Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 16^ Giornata Salernitana U14 – Luca Fusco Soccer Academy 3 – 1 Reti: 14’ pt Cozzolino (LF), 15’ st, 35’ st Metafora (S), 32’ st Robertazzi (S). Campionato Under 14 Gruppo 7 – 13^ Giornata Benevento – Salernitana 0 – 0 Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 15^ Giornata Millenium Calcio – Salernitana U13 3 – 1 Reti: 11’ pt Buonincontro (S), 23’ pt, 36’ st Di Napoli (M), 8’ st Pisani (M). Campionato Serie C Femminile Girone C – 19^ Giornata Salernitana – Palermo 1 – 5 Reti: 10’ pt Collova (P), 46’ pt, 11’ st Licari (P), 16’ st Colonnese (S), 41’ st Dragotto (P), 46’ st Bruno (P). Fonte articolo e foto: www.ussalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

