(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’analisi. L’assessore regionale Sertori traccia un quadro delicato: «Laghi più asciutti del 2022, ma 10-15% in più di neve». Confronto su idroelettrico e uso dei pozzi per irrigare.

... stando ai dati ufficiali, è considerato a rischio, compresi dieci parchi nazionali e otto... l'inquinamento prodotto dai veicoli e dai rifiuti militari; i danni alle risorsee al mare ...Sempre in Lombardia sono più che dimezzate le( - 52,7% sulla media de periodo), ormai ai livelli di un anno fa. Allarmante è la condizione del fiume Adda, la cui portata continua ...... poi, assieme alla costante ricerca ed all'applicazione di soluzioni per l'ottimizzazione d'uso delle risorse, è necessario dare il via ad interventi per aumentare led'acqua: dall'...

«Riserve idriche 57% sotto lo storico. Stagione difficile» L'Eco di Bergamo

Il provvedimento anche nelle frazioni di Piazze, Acquebone e Montecampione. Il sindaco Bonicelli punta a riempire le vasche per l’approvvigionamento idrico. .Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, alla Montagna e ai Piccoli Comuni della Lombardia, ha convocato il prossimo tavolo sull'emergenza idrica venerdì 3 marzo. Un tavolo che è diventato permane ...