"Rischio scarsa qualità negli impianti per le rinnovabili". L'allarme dell'intelligence (Di mercoledì 1 marzo 2023) C'è un terreno meno visibile ma su cui val la pena compiere una riflessione, nell'ambito della relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. Ossia tutto ciò che riguarda la sicurezza ambientale, da assicurare analizzando vari aspetti complessi del fenomeno, tra i quali la transizione ecologica. Sì, anche l'obiettivo degli obiettivi, cui tendono la politica europea e quella nazionale. Un percorso che non è per nulla privo di ostacoli e rischi, ma anzi, scrive l'intelligence nel suo documento, pone qualche problema in campo «securitario». Per esempio, nel percorso di abbandono dell'energia fossile abbracciando le rinnovabili, alcune criticità possono emergere, considerando il fotovoltaico e l'eolico, nell'approvvigionamento delle materie prime che servono per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) C'è un terreno meno visibile ma su cui val la pena compiere una riflessione, nell'ambitoa relazione annuale sulla politica'informazione per la sicurezza. Ossia tutto ciò che riguarda la sicurezza ambientale, da assicurare analizzando vari aspetti complessi del fenomeno, tra i quali la transizione ecologica. Sì, anche l'obiettivo degli obiettivi, cui tendono la politica europea e quella nazionale. Un percorso che non è per nulla privo di ostacoli e rischi, ma anzi, scrive l'nel suo documento, pone qualche problema in campo «securitario». Per esempio, nel percorso di abbandono'energia fossile abbracciando le, alcune criticità possono emergere, considerando il fotovoltaico e l'eolico, nell'approvvigionamentoe materie prime che servono per ...

