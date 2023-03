Rischi climatici estremi | tre regioni italiane nella top ten Ue

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo un’analisi condotta da Xdi (The Cross Dependency Initiative), leader mondiale nell’analisi delo climatico fisico per gli investitori, tresi collocano tra le prime dieci in Europa per. In particolare, il Veneto occupa la quarta posizione, la Lombardia la quinta e l’Emilia Romagna l’ottava. Oltre all’Italia, anche Germania e Russia sono presentitop 10 delleeuropee più esposte agli eventi meteorologicie al cambiamento climatico previsto per il 2050. I principaliSecondo Xdi, fra gli otto pericoliche causano danni in Europa, le inondazioni fluviali e superficiali o combinate con l’inondazione costiera ...

tre regioni italiane si collocano tra le prime dieci in Europa per rischi climatici. In particolare, il Veneto occupa la quarta posizione, la Lombardia la quinta e l'Emilia Romagna l'ottava. Oltre all ...