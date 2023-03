(Di mercoledì 1 marzo 2023) Divorzio semplificato al via. Avvocato Gian Ettore Gassani, presidente Associazione avvocati matrimonialisti italiani, come valuta la? 'Indubbiamente, è rivoluzionaria, mira a uniformare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ducciotrav : L’#AI può favorire la transizione circolare dell’industria della moda? ?? Ne abbiamo parlato con Elena Ferrero, CE… -

Senza l'aumento del numero di magistrati si rischia di vanificare gli effetti della'Quando, per separazioni e divorzi, ci sono vere e proprie guerre, non di rado anche con violenze, occorre ...... ingranaggi fondamentali, padroni e custodi della capacitàe della cultura ... Far calare dall'alto unatanto seria per puri motivi ideologici rischia, paradossalmente, di non fare il ...... sicosì la conturbante scena con le due elegantissime nobildonne veneziane in annoiata ... in primis Giorgione, con la nuova poetica sentimentale servita dallatecnica pittorica '...

«Riforma innovativa, ma servono 4000 nuovi magistrati» leggo.it

Divorzio semplificato al via. Avvocato Gian Ettore Gassani, presidente Associazione avvocati matrimonialisti italiani, come valuta ...Domani entra in vigore della riforma Cartabia, e Aiga, Anf, Anm e Uncc "esprimono con forza tutta la loro preoccupazione nei confronti di un ...