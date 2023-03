Rifiuto l' idea che nulla si può fare e che l' Europa debba rassegnarsi

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - "Senza concreti interventi dell'UE, sin dalle prossime settimane e per l'intero anno, la pressione migratoria sarà senza precedenti, posto il difficile contesto che investe vaste zone del Pianeta.l'chepossa esser fatto e che l'a prendersi cura solo di chi riesce ad avvicinarsi alle nostre coste o ai nostri confini dopo aver affidato la propria vita e quella dei propri figli a trafficanti senza scrupoli, pagati profumatamente per accedere a viaggi disperati". Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera sui migranti al Presidente del Consiglio Europeo Michel, alla Presidente della Commissione Ue Von der Leyen e al Preesidente di turno della Ue Kristersson. Per Meloni "la politica è responsabilità, consapevolezza, capacità di ...