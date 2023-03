Rifiuti elettronici, giù la raccolta nel 2022 (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo scorso anno in Italia sono stati avviati a corretto riciclo dai sistemi collettivi dei produttori di Aee poco più di 361mila tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E’ quanto rileva il Rapporto Annuale 2022 del Centro di Coordinamento Raee, giunto alla 15a edizione. Per la prima volta dopo otto anni di crescita costante, la raccolta ha evidenziato una flessione del 6,2% rispetto al 2021, che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le tipologie di Rifiuti tecnologici. Il report raccoglie e sintetizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri di raccolta e i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione dei Rifiuti tecnologici in Italia, fotografando ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Lo scorso anno in Italia sono stati avviati a corretto riciclo dai sistemi collettivi dei produttori di Aee poco più di 361mila tonnellate dida apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E’ quanto rileva il Rapporto Annualedel Centro di Coordinamento Raee, giunto alla 15a edizione. Per la prima volta dopo otto anni di crescita costante, laha evidenziato una flessione del 6,2% rispetto al 2021, che ha coinvolto in maniera trasversale tutte le tipologie ditecnologici. Il report raccoglie e sintetizza i risultati conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi che si occupano del ritiro presso i centri die i luoghi di raggruppamento organizzati dalla distribuzione per la gestione deitecnologici in Italia, fotografando ...

