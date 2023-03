Rientrano dall’estero per lanciare la prima start up per gli affitti brevi in campagna Si parte dall’ Irpinia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ruralis.com, laup italiana per lo sviluppo del turismo e la gestione di case vacanze nelle aree interne del nostro Paese, conquista gli investitori, soprattutto stranieri e nellasettimana didi equity crowdfunding su CrowdFundMe – unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) quotata a Piazza Affari- supera l’ obiettivo minimo di raccolta pari a 90 mila euro, con l’ingresso di soci da Australia, Stati Uniti, Armenia, Irlanda, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Austria e Sud Africa. Fondata nel 2020 da un team di giovani “cervelli” con formazione in campo economico e turistico, rientrati in Italia in seguito al Covid, per mettere in pratica le esperienze maturate tra Nord America, Asia ed Europa, Ruralis.com è l’unico operatore che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedericoDott : REGIME IMPATRIATI 2023 Come funziona e chi può usufruire della Tassazione Agevolata degli Italiani che rientrano in… -

...rispetto a quella ricoperta nel periodo precedente al trasferimento all', viene meno la "vis attrattiva" dell'agevolazione. In altre parole tali casi nonnell'obiettivo previsto'...in questa realtà un numero significativo di minori. Per ...che anche il contributo in termini di prelievo fiscale'... vendute all'che avrebbero fatto entrare in quel paese valuta ...i soggetti che sono residenti fiscalmente all', per i ... Prima di passare ai soggetti che sono esonerati'obbligo di ... in quest'ultima casistica: i contribuenti obbligati alla ...