Ric Flair: “Avrei voluto lottare con Roman Reigns, per il resto ho affrontato tutti” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ric Flair è un due volte membro della WWE Hall of Fame e una vera e propria leggenda vivente. Ha lottato con alcuni dei migliori al mondo e nel frattempo è diventato uno dei più grandi di tutti i tempi. Tuttavia, ha un paio di rimpianti. Roman Reigns sta dominando la WWE come Undisputed Universal Champion, una posizione di cui gode da anni. Con l’avvicinarsi di WrestleMania 39, si trova di nuovo in una posizione privilegiata. Ric, ha seguito Reigns passo dopo passo, ma non sono mai arrivati alle mani. Durante l’ultimo To Be The Man podcast, Flair ha parlato di qualcuno che avrebbe voluto affrontare. Il Nature Boy non ha mai avuto la possibilità di scontrarsi con il Tribal Chief, ma avrebbe voluto che ciò accadesse. Le sue parole “Non quando ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ricè un due volte membro della WWE Hall of Fame e una vera e propria leggenda vivente. Ha lottato con alcuni dei migliori al mondo e nel frattempo è diventato uno dei più grandi dii tempi. Tuttavia, ha un paio di rimpianti.sta dominando la WWE come Undisputed Universal Champion, una posizione di cui gode da anni. Con l’avvicinarsi di WrestleMania 39, si trova di nuovo in una posizione privilegiata. Ric, ha seguitopasso dopo passo, ma non sono mai arrivati alle mani. Durante l’ultimo To Be The Man podcast,ha parlato di qualcuno che avrebbeaffrontare. Il Nature Boy non ha mai avuto la possibilità di scontrarsi con il Tribal Chief, ma avrebbeche ciò accadesse. Le sue parole “Non quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Avrei voluto lottare con Roman Reigns, per il resto ho affrontato tutti' - IWAItaly1 : Seminario/Tryout con @TheMikeMondo !!! Ci stanno arrivando richieste da tutta Italia e tutta Europa!!!! Sali sul… - Zona_Wrestling : Ric Flair impegnatissimo 'extra ring': Sarà il volto di una 'epocale' svolta in ambito medico… - cmsapphic : @fougrandorder soyeon, ric flair im screamingghgdhgdh - Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Spero che l'Elite possa presto arrivare in WWE' -