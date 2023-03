(Di mercoledì 1 marzo 2023), l'app finanziaria presente in Italia che possiede anche una licenza bancaria europea, ha visto ilcon una crescita deisopra il 30% a oltre 850di. Lo si legge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Revolut: nel 2022 +30% ricavi a 850 milioni di sterline: Clienti a 27 milioni, guarda a mercati Asia e Americhe - TV7Benevento : Revolut: in 2022 ricavi +30% a oltre 850 mln, clienti +54% - - fintechIT : RT @lecriptovalute: Il nuovo servizio offre i prodotti di brand leader nel tech, moda, sport, beauty, food e altro Revolut #Revolut #crypt… - lecriptovalute : Il nuovo servizio offre i prodotti di brand leader nel tech, moda, sport, beauty, food e altro Revolut #Revolut… - fintechIT : RT @cryptonomist_: Il nuovo servizio offre i prodotti di brand leader nel tech, moda, sport, beauty, food e altro Revolut #Revolut #crypto… -

Lo si legge in una nota secondo cui si è registrata "un'accelerazione della crescita dei clienti2022 di 9 milioni con un aumento del 54%. Oggi,ha più di 27 milioni di clienti retail, ......e testimoniato una maggiore attività da parte della nostra base clienti." I ricavi sono triplicati a 636 milioni di sterline2021, grazie al contributo di tutte le linee - Pagamenti,...Cosa rende un'App super Le Super App di successo sono estremamente abilisoddisfare i bisogni ... quali messaggistica, social network e pagamenti, app come Alipay,e WeChat offrono mini ...

Revolut: nel 2022 +30% ricavi a 850 milioni di sterline - Economia Agenzia ANSA

Lo si legge in una nota secondo cui si è registrata "un'accelerazione della crescita dei clienti nel 2022 di 9 milioni con un aumento del 54%. Oggi, Revolut ha più di 27 milioni di clienti retail, più ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Crescono del 30% nel 2022 i ricavi totali di Revolut ad oltre 850 milioni di sterline. In aumento anche i clienti, +54% con 9 milioni di utenti in più, con il sorpasso di qu ...