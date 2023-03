Revenge porn? Arriva Take it Down | lo strumento per cancellare dal web le foto condivise senza consenso Ecco come funziona

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Una volta che qualcosa finisce su Internet, si sa, è quasi impossibile rimuoverlo. Da oggi, però, potrebbe diventare un po’ più facile, grazie a un nuovo tool. Si chiamait, eil nome suggerisce, serve a fa spariree video non voluti dalle piattaforme online. Qualie video? In teoria qualsiasi, maspiega il sito dellocreato dal Centro Nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati degli Usa, l’obiettivo principale è eliminare dalla circolazione il materiale esplicito condivisoildei soggetti ritratti. Un’operazione illegale che in Italia rientra nella fattispecie di reato di. La sola diffusione è punibile con anche 5 mila euro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mabrowk__ : @lucapoison @Apple peccato che telegram sponsorizzi la pedo pornografia, revenge porn, la vendita di armi e la vend… - CittadinidiTwtt : RT @GPDP_IT: #RevengePorn Temi che audio, immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano possano essere pubb… - guidoscorza : RT @GPDP_IT: #RevengePorn Temi che audio, immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano possano essere pubb… - MarianoDePersio : RT @GPDP_IT: #RevengePorn Temi che audio, immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano possano essere pubb… - antonellacirce1 : RT @GPDP_IT: #RevengePorn Temi che audio, immagini o video privati a contenuto sessualmente esplicito che ti riguardano possano essere pubb… -

La ragazza era stata vittima direvenge, anche se all'epoca dei fatti, il 2018, non era ancora entrata in vigore questa tipologia di reato. Il fidanzato aveva scelto di estinguere l'accusa di ...La notizia era stata diffusa qualche mese fa, quella riguardante le vicissitudini di una docente vittima di. Il suo ex compagno, infatti, aveva fatto circolare dei loro video intimi in un gruppo Whatsapp di amici. Le immagini hanno iniziato a circolare fino ad arrivare a un genitore della ...E' stata confermata in appello la condanna per la direttrice di un asilo del torinese che aveva costretto una maestra alle dimissioni dal suo posto di lavoro , dopo la diffusione di sue foto intime. ...

Maestra cacciata dall'asilo dopo il revenge porn, condanne confermate per la direttrice e una mamma La Repubblica

La ragazza era stata vittima direvenge porn, anche se all'epoca dei fatti, il 2018, non era ancora entrata in vigore questa tipologia di reato. Il fidanzato aveva scelto di estinguere l'accusa di ...Sono state condannate la preside della scuola e anche la mamma del bambino che le inviò il video hard finito nella chat del calcetto del marito ...