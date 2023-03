Restituiti i 15 punti? Ecco le carte | Juve | indiscrezioni clamorose dalla procura

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Non solo il derby vinto contro il Torino, martedì lantus ha depositato, poco prima del derby contro il Torino, il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni in merito alla penalizzazione di 15in classifica inflittaFigc per il caso plusvalenze. Il club bianconero aveva 30 giorni di tempo a partirepubblicazione delle motivazioni, rese note il 30 gennaio scorso. Dal canto suo, il Coni ha ufficializzato la ricezione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del ricorso presentatontus contro la Figc e laFederale avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite - emessa il 20 gennaio scorso e depositata il 30 gennaio - con la sanzione della penalizzazione di 15in classifica per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmeloCavani96 : @gabripuggioni28 @lucacerchione Mi sa che hai capito male proprio . Io sono sicuro che i 15 punti per le plusvalenz… - JuventusUn : #Juventus, senti #Saier: “I punti verranno restituiti” LE PAROLE? - Sonotornato6 : Alla Juve questi punti verranno restituiti. Poi forse gliene toglieranno alcuni per la Manovra Stipendi perché più… - nico_r2022 : La #Cristillin 'da juventina' si augura che vengano restituiti i punti alla #Juventus ... - Francescovic17 : @MaurizioJj @JackStrippo @juanito92x I 15 punti verranno restituiti Mauri… -

Anzi, pur dando per buono che i quindicinon verrannoal club bianconero dal Collegio di Garanzia del Coni, viene da chiedersi se la prossima punizione 'afflittiva' (ovvero che la ...In questo caso, sarebberoi 15, e la Juventus risalirebbe diverse posizioni salendo al momento a quota 48e al secondo posto in classifica. La seconda possibilità è che il ...Qualora nelle prossime settimane ai bianconeri dovessero esserei suddetti, automaticamente il principale obiettivo per la squadra di Allegri tornerebbe ad essere un piazzamento in ...

Juventus, restituiti i 15 punti "Ecco le carte", indiscrezioni dalla procura Liberoquotidiano.it

Lo Stato, era una tesi sostenuta da Indro Montanelli, è un cattivo pagatore. Forse il peggior datore di lavoro che ci sia. Lo testimonia, oggi, uno studio della Uil: dice che tra mancati rinnovi dei c ...L'ex presidente bianconero, Giovanni Cobolli Gigli, ha parlato della Juventus in un'intervista concessa a Sportitalia TuttoNapoli.net foto di Filippo Gabutti L'ex presidente bianconero, Giovanni Cobol ...