Resta in coma il pugile Daniele Scardina, operato alla testa dopo un malore. Il messaggio della Leotta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono gravi ma stabili le condizioni di Daniele Scardina. Il trentenne pugile italiano, in seguito a un malore dopo un allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione. Scardina avrebbe finito un allenamento in cui già si sarebbe sentito poco bene, e dopo poco, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba stramazzando al suolo perdendo i sensi dopo la doccia. Al momento non è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono gravi ma stabili le condizioni di. Il trentenneitaliano, in seguito a unun allenamento, è stato sottoposto ieri sera a un intervento chirurgico presso la clinica Humanitas di Rozzano (Milano). L’intervento “eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’Irccs Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione.avrebbe finito un allenamento in cui già si sarebbe sentito poco bene, epoco, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all’orecchio e poi a una gamba stramazzando al suolo perdendo i sensila doccia. Al momento non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SarettaMandis86 : RT @ChiamarsiBomber: Il pugile Daniele #Scardina è in coma. L'intervento alla testa, subito dopo l'improvviso malore di ieri, è però stato… - lione_carlo : RT @ChiamarsiBomber: Il pugile Daniele #Scardina è in coma. L'intervento alla testa, subito dopo l'improvviso malore di ieri, è però stato… - no_siero : RT @ChiamarsiBomber: Il pugile Daniele #Scardina è in coma. L'intervento alla testa, subito dopo l'improvviso malore di ieri, è però stato… - ChiamarsiBomber : Il pugile Daniele #Scardina è in coma. L'intervento alla testa, subito dopo l'improvviso malore di ieri, è però st… - coma_girl : Sono in anticipo come sempre dalla diabetologa, in più ho sbagliato orario e aggiungo un altro quarto d'ora d'antic… -