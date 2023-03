Resta Con Me, Terza Puntata: Paola Respinge Alessandro! (Di mercoledì 1 marzo 2023) Resta con me, Terza Puntata: Alessandro e Paola si riavvicinano, ma alla fine la donna Respinge Scudieri dicendo di non essere pronta a tornare con lui. Intanto la banda torna a colpire… Resta con me arriva al suo terzo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta l’amore tra Alessandro e Paola, che sembrerà arrivare ad un punto di svolta. Paola, però, darà una brutta delusione a Scudieri. Intanto i due si occuperanno anche di svariati casi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Resta con me: dove eravamo rimasti? Alessandro conosce i suoi nuovi colleghi, Salvatore e Linda. Insieme iniziano da subito ad indagare sul caso di una ragazza che ha perso la vita subito dopo il ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 1 marzo 2023)con me,: Alessandro esi riavvicinano, ma alla fine la donnaScudieri dicendo di non essere pronta a tornare con lui. Intanto la banda torna a colpire…con me arriva al suo terzo appuntamento. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta l’amore tra Alessandro e, che sembrerà arrivare ad un punto di svolta., però, darà una brutta delusione a Scudieri. Intanto i due si occuperanno anche di svariati casi. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.con me: dove eravamo rimasti? Alessandro conosce i suoi nuovi colleghi, Salvatore e Linda. Insieme iniziano da subito ad indagare sul caso di una ragazza che ha perso la vita subito dopo il ...

