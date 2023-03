“Responsabile della siccità”. Bonelli, assurda critica a Meloni | GUARDA (Di mercoledì 1 marzo 2023) "La presidente Meloni ha convocato la cabina di regia per occuparsi di siccità. Quello che hanno partorito è il nulla e francamente è imbarazzante. Hanno solo nominato un commissario quando serve un cambio delle politiche ambientali di questo Paese. La politiche del governo Meloni sono responsabili della siccità che stiamo vivendo in continuità con i governi precedenti. Hanno approvato politiche che ci rendono dipendenti dalle fonti fossili, dal gas, dicono no a ogni processo di modernizzazione, fermano il risparmio energetico" è questo l'attacco del co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, presente a Montecitorio per presentare le proposte del partito in tema di siccità. "Abbiamo bisogno invece di provvedimenti urgenti come una misura per fermare la dispersione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) "La presidenteha convocato la cabina di regia per occuparsi di. Quello che hanno partorito è il nulla e francamente è imbarazzante. Hanno solo nominato un commissario quando serve un cambio delle politiche ambientali di questo Paese. La politiche del governosono responsabiliche stiamo vivendo in continuità con i governi precedenti. Hanno approvato politiche che ci rendono dipendenti dalle fonti fossili, dal gas, dicono no a ogni processo di modernizzazione, fermano il risparmio energetico" è questo l'attacco del co-portavoce di Europa Verde Angelo, presente a Montecitorio per presentare le proposte del partito in tema di. "Abbiamo bisogno invece di provvedimenti urgenti come una misura per fermare la dispersione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommaso_zorzi : Casalino, professione Responsabile della Comunicazione, che sbaglia i congiuntivi ?? #Belve - zaiapresidente : ??? #SICCITA', SERVE UN PIANO MARSHALL PER L'ACQUA A LIVELLO NAZIONALE ??? Le piogge arriveranno, ma bisogna rifle… - LaVeritaWeb : In un vertice con i commissari, la responsabile della Salute? Kyriakides ammetteva: «Gli Stati chiedono di ridurre… - tempoweb : Angelo #Bonelli farnetica su Giorgia #Meloni: “Il #governo è responsabile della #siccità” - VIDEO #ambiente #clima… - effelina7155 : RT @EnricoFaraboll1: ???? Marjorie Taylor Greene deputata repubblicana: 'sono fermamente contraria alla guerra in Ucraina. Voglio che questa… -