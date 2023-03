Report Fiaso, ricoveri di nuovo giù, -5,8% in ultima settimana (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Dopo un lieve rialzo torna a registrare il segno meno la curva dei ricoveri: -5,8% il dato dell'ultima settimana. Ancora stabili le terapie intensive. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere del 28 febbraio 2023. Più evidente il calo dei ricoveri 'per Covid', ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -12% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 36% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un'età media di 75 anni, per il 20% non sono vaccinati e al 95% soffrono di altre patologie, evidenzia il Report. Stabili i ricoveri 'Con Covid', ovvero pazienti arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - Dopo un lieve rialzo torna a registrare il segno meno la curva dei: -5,8% il dato dell'. Ancora stabili le terapie intensive. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere del 28 febbraio 2023. Più evidente il calo dei'per Covid', ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, -12% di casi in ricovero ordinario, rappresentano il 36% dei casi con infezione da Sars Cov-2 negli ospedali. Hanno un'età media di 75 anni, per il 20% non sono vaccinati e al 95% soffrono di altre patologie, evidenzia il. Stabili i'Con Covid', ovvero pazienti arrivati in ospedale per la cura di altre patologie e risultati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Covid: report Fiaso, ricoveri di nuovo giù, -5,8% in ultima settimana - News24_it : Covid Italia, report Fiaso: ricoveri di nuovo in calo - vivereitalia : Covid Italia, report Fiaso: ricoveri di nuovo in calo - ledicoladelsud : Covid Italia, report Fiaso: ricoveri di nuovo in calo - fisco24_info : Covid Italia, report Fiaso: ricoveri di nuovo in calo: (Adnkronos) - -5,8% il dato dell’ultima settimana. Ancora st… -