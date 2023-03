Renzi guarda alle Europee e accelera sul partito unico (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - La vittoria della Schlein sposta il Pd a sinistra e apre uno spazio al centro che può spingere il Terzo polo a segnare "una svolta strepitosa" alle elezioni Europee del 2024. Ne è sicuro il fondatore di Italia viva, Matteo Renzi, che non perde tempo, consapevole che in politica il vuoto non esiste. Fa i complimenti alla nuova segretaria dei Dem e poi definisce una strategia che, sostiene, premierà l'intesa che lui ha raggiunto con il leader di Azione, Carlo Calenda. Per questo è pronto ad accelerare. "Nelle prossime settimane - annuncia nella sua Enews - andremo avanti con decisione insieme ad Azione sulla strada del partito unico". Dunque, aggiunge, "lavoreremo su simbolo, manifesto, nome, adesioni in un percorso democratico e affascinante. Le porte sono aperte. E la lista ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - La vittoria della Schlein sposta il Pd a sinistra e apre uno spazio al centro che può spingere il Terzo polo a segnare "una svolta strepitosa"elezionidel 2024. Ne è sicuro il fondatore di Italia viva, Matteo, che non perde tempo, consapevole che in politica il vuoto non esiste. Fa i complimenti alla nuova segretaria dei Dem e poi definisce una strategia che, sostiene, premierà l'intesa che lui ha raggiunto con il leader di Azione, Carlo Calenda. Per questo è pronto adre. "Nelle prossime settimane - annuncia nella sua Enews - andremo avanti con decisione insieme ad Azione sulla strada del". Dunque, aggiunge, "lavoreremo su simbolo, manifesto, nome, adesioni in un percorso democratico e affascinante. Le porte sono aperte. E la lista ...

