Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : -

Secondo, per il Terzo Polo la partita si gioca alle Europee: "Elettori ex Pd ed elettori ex Forza Italia dovranno scegliere". Per il partito unico insieme ad Azione, "Calenda ha proposto un ...Dario Franceschini, che è schierato al fianco di Schlein,il pericolo e la mette in guardia. ... L'operazione di Bonaccini punta a uno svuotamento del polo centrista die Calenda per ...È successo col 41% conquistato danel 2014, sceso poi al 18%. Con Salvini che aveva il 34% ... La maggioranza che esprime il Governo, seuna possibilità di vittoria, si costruisce una legge ...

Renzi fiuta l’occasione: “Il Pd ora è di estrema sinistra, così favorisce la Meloni” Globalist.it

Per Renzi, la vittoria di Elly Schlein «è la peggiore notizia che Conte potesse ricevere. Saranno alleati ma oggi sono competitor. Tra di loro ci sarà una competizione cruenta, pescando nello stesso e ...È l’uomo che non sbaglia un colpo, schierandosi in maniera sistematica, quasi scientifica, dalla parte giusta, quella dei vincitori ...