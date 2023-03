Renzi e Calenda, assalto centrista al Pd di Schlein (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Matteo Renzi e Carlo Calenda all’assalto del Pd. Le dinamiche sono state chiare immediatamente, dopo l’elezione di Elly Schlein al Nazareno, un fatto che ha “rumoreggiato” negli ambienti dello stesso partito prima ancora che in quelli esterni. Renzi e Calenda, attacchi incrociati al Pd Entrambi, ieri, hanno espresso posizioni che non sono interpretabili: il leader di Italia viva rimarcando ormai la differenza politica con il suo ex partito, quello di Azione invitando addirittura elettori ed esponenti dello stesso Pd a cambiare casacca. Il cosiddetto Terzo Polo cerca di drenare voti al Nazareno, immaginando una radicalizzazione che, comunque, è tutta da verificare. Difficile, infatti, che dai banchi dell’opposizione il Pd di Schlein si concentri troppo sui ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Matteoe Carloall’del Pd. Le dinamiche sono state chiare immediatamente, dopo l’elezione di Ellyal Nazareno, un fatto che ha “rumoreggiato” negli ambienti dello stesso partito prima ancora che in quelli esterni., attacchi incrociati al Pd Entrambi, ieri, hanno espresso posizioni che non sono interpretabili: il leader di Italia viva rimarcando ormai la differenza politica con il suo ex partito, quello di Azione invitando addirittura elettori ed esponenti dello stesso Pd a cambiare casacca. Il cosiddetto Terzo Polo cerca di drenare voti al Nazareno, immaginando una radicalizzazione che, comunque, è tutta da verificare. Difficile, infatti, che dai banchi dell’opposizione il Pd disi concentri troppo sui ...

