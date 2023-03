Renfield, Nicolas Cage vorrebbe fare un altro film su Dracula per approfondire il personaggio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nicolas Cage farà il suo debutto come Dracula nella prossima commedia horror della Universal Pictures, Renfield. L’attore ha però affermato che vorrebbe tornare ad interpretare il personaggio per approfondirlo meglio. Il Dracula di Cage in Renfield è un ruolo di supporto, in quanto il protagonista del film è il servitore del vampiro (interpretato da Nicholas Hoult). Il vincitore dell’Oscar ha parlato con la rivista Total film dell’intenzione di realizzare un altro progetto su Dracula in cui poter esplorare meglio la psiche del vampiro: “Sapete, qui ci sono alcuni momenti minori in cui si vede un po’ di pathos negli occhi di Dracula. Questo mi ha fatto pensare che forse ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023)farà il suo debutto comenella prossima commedia horror della Universal Pictures,. L’attore ha però affermato chetornare ad interpretare il personaggio per approfondirlo meglio. Ildiinè un ruolo di supporto, in quanto il protagonista delè il servitore del vampiro (interpretato da Nicholas Hoult). Il vincitore dell’Oscar ha parlato con la rivista Totaldell’intenzione di realizzare unprogetto suin cui poter esplorare meglio la psiche del vampiro: “Sapete, qui ci sono alcuni momenti minori in cui si vede un po’ di pathos negli occhi di. Questo mi ha fatto pensare che forse ...

