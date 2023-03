Reina rivela | “Se il Villarreal non conterà più su di me ho già pronta una decisione”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Pepe, ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Cadena SER. L’estremo difensore spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni su quello che sarà il suo futuro e ha parlato dell’attuale situazione del, ecco quanto evidenziato: Sul suo ritorno in Nazionale “Devo essere obiettivo, non credo che tornerò in Nazionale. Se volessero chiamarmi non esiterei ad andare, sono orgoglioso di aver fatto parte di quello spogliatoio ma penso che oramai il mio tempo sia passato. Sul suo presente al“Le filosofie di Emery e di Setien sono molto diverse, il cambio di allenatore ha richiesto un periodo di adattamento ma grazie alla pausa per il Mondiale in Qatar siamo a lavorare e assimilare meglio le idee del nuovo mister”.sul suo futuro “Sono venuto al ...