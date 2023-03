Reggina | Inzaghi non ci sta | ‘Dobbiamo darci una svegliata’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilregginoit : Cosenza-Reggina, Inzaghi: «Dobbiamo darci una svegliata» - CosenzaChannel : Inzaghi mastica amaro: «Bravo Nasti, la partita era finita» - citynowit : Una sconfitta pesantissima che si spera non abbia ripercussioni pericolose - psb_original : Reggina, Inzaghi: 'Sono arrabbiato, dobbiamo svegliarci' #SerieB - DomeTavaFr : RT @FratelliRosson: Marco #Nasti, attaccante scuola #Milan e sempre di proprietà del club rossonero protagonista questa sera in #SerieB. En… -

Commenta per primo Pippomastica amaro al termine del derby perso incredibilmente dalla suacontro il Cosenza: 'Dobbiamo darci una svegliata, la partita era finita. Abbiamo preso due gol in controllo. Sono ...Ribaltone Cosenza nel derby calabrese contro la. Una doppietta di Nasti in pieno recupero consegna la vittoria alla squadra di Viali: finisce 2 - 1. Stop pesante per la formazione diche non bissa il successo ritrovato nella scorsa ...Le dichiarazioni della vigilia(All.): 'Non guardiamo la classifica dell'avversario non lo abbiamo mai fatto: abbiamo una filosofia ed una identità ben delineate e riconoscibili, l'...

Reggina, day after dolce per mister Inzaghi: l’aggiornamento social StrettoWeb

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Una sconfitta incredibile qu ...Incredibile al Marulla. Il Cosenza batte in rimonta la Reggina (2-1) con una spettacolare doppietta di Marco Nasti, entrato al 70' al posto di Zilli, realizzata tra il 90' e il 92'. Un micidiale uno-d ...