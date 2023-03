Recrowd Official Crowdfunding Partner Di Fc Internazionale Milano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano – FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di Partnership con Recrowd, prima piattaforma in Italia di Crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, che sarà Official Crowdfunding Partner del Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25. L’accordo unisce due eccellenze Made in Milano ma proiettate oltre il confine lombardo, che condividono lo spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi sempre di più come leader e riferimenti nel loro ambito di competizione non solo in Italia ma a livello Internazionale. La Partnership con l’Inter permetterà a Recrowd di poter contare sull’ampia fanbase del Club nerazzurro ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)– FCannuncia di aver siglato un accordo diship con, prima piattaforma in Italia dinel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, che saràdel Club nerazzurro fino alla stagione sportiva 2024- 25. L’accordo unisce due eccellenze Made inma proiettate oltre il confine lombardo, che condividono lo spirito innovativo e l’obiettivo di imporsi sempre di più come leader e riferimenti nel loro ambito di competizione non solo in Italia ma a livello. Laship con l’Inter permetterà adi poter contare sull’ampia fanbase del Club nerazzurro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : UFFICIALE - FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattafo… - Darmianismo36 : RT @SimoneTogna: #RECROWD È IL NUOVO OFFICIAL CROWDFUNDING PARTNER DI FC INTERNAZIONALE MILANO La piattaforma di crowdfunding nel settore… - nerazzurro32 : RT @marifcinter: UFFICIALE - FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattaforma in… - Inter_1908___ : RT @InterHubOff: ???? Recrowd, prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, diventa Of… - RanjauNegara : RT @marifcinter: UFFICIALE - FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Recrowd, prima piattaforma in… -

Recrowd è il nuovo Official Crowdfunding Partner di Inter Inter - News Ufficiali Inter, firmata una nuova partnership: i dettagli Inter, in attesa di definire la questione main sponsor, la società nerazzurra ha siglato una nuova partnership. Andiamo a leggere i dettagli. Nuova partnership commerciale per l'Inter. La società di V ... Inter, nuova partenership | Antonello: “L’innovazione digitale per la crescita del club” Inter, concluso l'accordo con Recrowd L'Inter e Recrowd firmano una nuova partnership. L'accordo importante per i nerazzurri in quanto si tratta della prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel s ... Inter, in attesa di definire la questione main sponsor, la società nerazzurra ha siglato una nuova partnership. Andiamo a leggere i dettagli. Nuova partnership commerciale per l'Inter. La società di V ...Inter, concluso l'accordo con Recrowd L'Inter e Recrowd firmano una nuova partnership. L'accordo importante per i nerazzurri in quanto si tratta della prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel s ...