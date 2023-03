Recopa Sudamericana all’Independiente del Valle | battuto il Flamengo ai rigori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La prima volta non si dimenticherà mai per l’Independiente delche ha conquistato la sua prima, l’equivalente della nostra Supercoppa Europea. Il club ecuadoriano ha prevalso sulnella doppia sfida dopo la lotteria deinella fantastica atmosfera del Maracana di Rio de Janeiro che ha dovuto ospitare dunque il trionfo della squadra ospite. Nella gara di ritorno il Maracana ha spinto tantissimo a favore delper ribaltare il risultato dell’andata che aveva visto prevalere l’Indipendiente delper una rete a zero. Al 96esimo era arrivata la doccia fredda per la squadra ecuadoriana con la rete del rossonero Giorgian de Arrascaeta che aveva fatto illudere i tanti tifosi brasiliani. La partita si è protratta fino alla ...