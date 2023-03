(Di mercoledì 1 marzo 2023) In questaandremo a conoscere sotto ogni aspetto la soundbar HT-didotata di un sound 2.0. Scopriamola insieme Le soundbar sono ormai da anni delle ottime alternative alle vecchie casse audio. Il loro design unico e compatto le rende ottime per essere installate in ogni ambiente, da quello più classico a quello più moderno a seconda dei vari modelli. Oltre ad aumentare notevolmente il volume delle nostre TV, lo abbelliscono regalandoci un suono più corposo e cristallino. In questaandremo a scoprire la soundbar HT-die vedremo come si è comportata nelle nostre mani. Scheda tecnica Dimensioni: 800 x 64 x 84 mm Peso: 2,5 kgaltoparlante: 75 W Connettività: HDMI-ARC, USB, Bluetooth 5,1, AUX, uscita digitale ...

Recensione Sharp HT-SB100: tanta potenza per i vostri film tuttoteK

Abbiamo provato il nuovo prodotto che permette di ascoltare la radio (DAB e FM) e le fonti audio collegate in Bluetooth come lo smartphone Disponibile in quattro colori, semplice da usare ma anche mol ...