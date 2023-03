Realme GT3, lo smartphone che si ricarica in appena 9 minuti e mezzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La startup cinese Realme ha lanciato GT3, uno smartphone che secondo l’azienda è in grado di ricaricarsi in appena 9 minuti e mezzo. Il lancio è avvenuto nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, il più grande evento di telefonia mobile a livello globale. Un prodotto con il quale l’azienda orientale intende farsi largo in un panorama estremamente concorrenziale, già presidiato da due pesi massimi cinesi come Xiaomi e Oppo, che propongono prodotti di fascia media in grado di conseguire un elevato rapporto tra prezzo qualità delle specifiche tecniche. Realme GT3: le specifiche tecniche Realme GT3 è in pratica la versione internazionale del modello GT Neo 5. Munito di uno schermo AMOLED flessibile da 6,74 pollici, con risoluzione pari a ... Leggi su moltouomo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La startup cineseha lanciato GT3, unoche secondo l’azienda è in grado dirsi in. Il lancio è avvenuto nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, il più grande evento di telefonia mobile a livello globale. Un prodotto con il quale l’azienda orientale intende farsi largo in un panorama estremamente concorrenziale, già presidiato da due pesi massimi cinesi come Xiaomi e Oppo, che propongono prodotti di fascia media in grado di conseguire un elevato rapporto tra prezzo qualità delle specifiche tecniche.GT3: le specifiche tecnicheGT3 è in pratica la versione internazionale del modello GT Neo 5. Munito di uno schermo AMOLED flessibile da 6,74 pollici, con risoluzione pari a ...

