Real Madrid, Nacho nel mirino di due italiane (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nacho Fernández è uno dei giocatori che termina il suo contratto con il Real Madrid il 30 giugno. Secondo Fichajes, il difensore... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023)Fernández è uno dei giocatori che termina il suo contratto con ilil 30 giugno. Secondo Fichajes, il difensore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - PressGiochi : Copa del Rey. Il Clásico sbarca in semifinale per la nona volta. Real Madrid favorito contro il Barcellona a 1,93 s… - Myri6996 : @RubnMarin9 Real Madrid - 3 (Vini 2-Benzema 1) ?? Barcelona - 1 -

Copa del Rey, Xavi: 'Real Madrid favorito' Xavi , tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Copa del Rey contro il Real Madrid: 'È una grande occasione per vincere un titolo, ma il Real è un rivale tosto me il nostro obiettivo è vincere. Loro sono i favoriti, hanno vinto campionato e Champions League. Dobbiamo ... Adidas lancia le nuove maglie 'Icon' ispirate agli anni 90. Ci sono Juve e Italia insieme ad altri 9 club ICON REAL MADRID Il Real Madrid ha mancato per poco l'era adidas Equipment. Questa maglia da calcio immagina quindi l'aspetto che la squadra avrebbe potuto avere a metà degli anni '90. Le 3 strisce ... Reina: "Vinicius dovrebbe concentrarsi di più sul campo" Il portiere ha spiegato le parole dette al brasiliano ed ha dichiarato di aver risolto la questione con il giocatore del Real Madrid. Di seguito le parole di Reina su Vinicius: "E' un giocatore ... Xavi , tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata della semifinale di Copa del Rey contro il: 'È una grande occasione per vincere un titolo, ma ilè un rivale tosto me il nostro obiettivo è vincere. Loro sono i favoriti, hanno vinto campionato e Champions League. Dobbiamo ...ICONIlha mancato per poco l'era adidas Equipment. Questa maglia da calcio immagina quindi l'aspetto che la squadra avrebbe potuto avere a metà degli anni '90. Le 3 strisce ...Il portiere ha spiegato le parole dette al brasiliano ed ha dichiarato di aver risolto la questione con il giocatore del. Di seguito le parole di Reina su Vinicius: "E' un giocatore ... Real Madrid, tifosi in rivolta contro Alaba: il motivo è incredibile Corriere dello Sport