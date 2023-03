Real Madrid-Barcellona, dove vedere la partita in tv e le probabili formazioni (Di mercoledì 1 marzo 2023) Real Madrid Barcellona, dove vedere la partita in tv – Una sconfitta per il Barcellona contro l’Almeria, un pareggio per il Real Madrid contro l’Atletico Madrid: le due “regine” di Spagna – dopo aver perso punti nell’ultimo weekend de La Liga – cercano riscatto nel derby d’andata della semifinale di Copa del Rey in programma ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)lain tv – Una sconfitta per ilcontro l’Almeria, un pareggio per ilcontro l’Atletico: le due “regine” di Spagna – dopo aver perso punti nell’ultimo weekend de La Liga – cercano riscatto nel derby d’andata della semifinale di Copa del Rey in programma ... TAG24.

