Real Madrid, Ancelotti prima della sfida al Barcellona: “Paura? Non so cosa sia il cagometro” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico di Spagna, una semifinale di Coppa del Rey in cui il suo Real Madrid se la vedrà con il Barcellona. “L’importante è avere personalità e coraggio per disputare una grande partita – ha affermato il tecnico emiliano –. Siamo entusiasti di giocare questa sfida perché è una delle più belle, siamo vicini una finale e dobbiamo goderci il momento. Contro il Barça, in Supercoppa, ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne. Non sarà una rivincita. Paura? Sarà una partita diverente, non so cosa sia il cagometro“. Qualche commento, poi, sullo stato della sua rosa. “Hazard sta bene, si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 marzo 2023) Carloha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico di Spagna, una semifinale di Coppa del Rey in cui il suose la vedrà con il. “L’importante è avere personalità e coraggio per disputare una grande partita – ha affermato il tecnico emiliano –. Siamo entusiasti di giocare questaperché è una delle più belle, siamo vicini una finale e dobbiamo goderci il momento. Contro il Barça, in Supercoppa, ci sono mancati impegno e forza, poi abbiamo commesso errori individuali che non ripeteremo. Non è decisiva ma dobbiamo approfittarne. Non sarà una rivincita.? Sarà una partita diverente, non sosia il“. Qualche commento, poi, sullo statosua rosa. “Hazard sta bene, si ...

