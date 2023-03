Real Madrid, Alvaro Rodriguez passa all'incasso: c'è una clausola per il rinnovo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alvaro Rodriguez è il nuovo pupillo di Carlo Ancelotti. Come scrivono in Spagna, se in questa stagione dovesse raggiungere le dieci presenze,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023)è il nuovo pupillo di Carlo Ancelotti. Come scrivono in Spagna, se in questa stagione dovesse raggiungere le dieci presenze,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - sportli26181512 : Real Madrid, Alvaro Rodriguez passa all'incasso: c'è una clausola per il rinnovo: Alvaro Rodriguez è il nuovo pupil… - GazzettinoL : Basket EUROLEGA 26a Barcellona-Zalgiris Kaunas Giovedì Bayern Monaco-Stella Rossa Panathinaikos-Efes Istanbul AS… -