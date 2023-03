Re Carlo ha sfrattato Harry e Meghan dalla loro residenza inglese Oltre al danno la beffa | «La casa offerta al principe Andrea»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Un silenzio che valeva più di mille parole quello di ReIII, sulle rivelazioni fatte dalnel suo libro Spare e da lui eMarkle nella serie Netflix adedicata. A quanto pare, però, qualcosa bolliva in pentola, dato che ora il monarca ha deciso di sfrattare marito e moglienella campagna a Ovest di Londra, Frogmore Cottage. I due vivono da tempo in California, da quando nel 2020 hanno preso le distanzeRoyal Family. Ma mantenevano comunque lanel Sud dell’Inghilterra comeprincipale nel Regno Unito, dove l’anno scorso avevano festeggiato il compleanno della figlia Lillibet, sorella di Archie. Recentemente l’avevano anche fatta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atrebor78 : @Ecate31 Adesso non è solo il Minore. Ma è pure lo Sfrattato! Carlo gli ha dato altro materiale per un secondo memoir! - SaracomemeSara : Re Carlo ha appena sfrattato Harry e Meghan dalla loro ultima proprietà britannica rimasta e l'ha data invece al so… -

... lo sfratto potrebbe essere la chiusura definitiva della famiglia Reale nei confronti della coppia, che a questo punto potrebbe non presenziare all'incoronazione di Renell'Abbazia di ...Fra l'altro il duca di York era statoa gennaio dal suo alloggio di rappresentanza a Buckingham Palace sempre per volontà di re. Fra l'altro i duchi avevano compiuto un'ampia ...... le chiavi di " Frogmore Cottage " sarebbero state offerte al principe Andrea ,a gennaio ... Ma questa decisione di re, che i giornali già titolano "Frogxit", avrebbe " sconvolto " i ...

Re Carlo sfratta Harry e Meghan da Frogmore Cottage Vanity Fair Italia

A Frogmore Cottage, residenza che Harry e Meghan avevano ristrutturato per la propria famiglia, arriverà Andrea.l principi, secondo quanto riportato da Sun e Daily Telegraph, non potrebbero più (quando in Inghilterra) soggiornare nel cottage della tenuta reale di Windsor e questa decisione sembrerebbe legata al ...