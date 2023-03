Rassegna stampa di mercoledì 1 marzo | le prime pagine dei quotidiani

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCronaca, politica, attualità, cultura e sport. I principali argomenti sulledeiin edicola oggi,2023. Sfoglia la gallery a cura della redazione di Anteprima24.it. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mirkomilan84 : Calabria centrale ??????. Certo che questi della gazzetta usano roba buona! - firenzeviola_it : BARAK, Italiano si affida a lui anche in zona-gol - sportli26181512 : Gazzetta: 'Calabria, ci siamo: rientra. E può giocare da centrale': 'Calabria, ci siamo: rientra.… - MilanNewsit : Gazzetta: 'Calabria, ci siamo: rientra. E può giocare da centrale' - morelli_rinaldo : Rassegna Stampa 01.03.2023 #277 - Alla Juve il Derby, a Mourinho il rosso. E lo stadio dell'Inter... -

" La scusa della stanchezza non esiste ", così Mourinho ha esordito nel post - partita di Cremonese - Roma, come riporta Matteo Cirulli su Il Tempo . " Abbiamo giocato giovedì e oggi è martedì, quindi ..." Serra è un bugiardo. Magari come arbitro diventerà anche il prossimo Rocchi, Collina o Rosetti, ma come persona io lo rispetto esattamente come lui ha fatto con me ". Alla fine José Mourinho è un ...... al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 1 marzo 2023Ladi Calciomercato.it vi ...

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 marzo 2023 Juventus News 24

Vittoria contro la Sampdoria alle spalle, la Lazio si prepara alla difficile trasferta di venerdì dove davanti troverà la capolista, il Napoli di Spalletti. La gara si preannuncia ...Cerca e segui L'Amico del Popolo anche su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ci trovi dappertutto, stai con noi!