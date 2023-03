Raspadori si allungano i tempi di recupero | ecco quando può rientrare

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Giacomodovrà stare fermo ancora un mese, l’infortunio in allenamento è più grave del previsto. Il problema muscolare diaccusato prima della partita tra Napoli e Sassuolo è più grave del previsto. In un primo momento si pensava che il giocatore potessea fine marzo. Ma lo staff medico del Napoli e l’allenatore Spalletti non hanno mai forzato i rientri dei calciatori. Anzi è stata utilizzata sempre massima cautela. L’obiettivo è quello di averli solosono pronti per giocare, senza forzature, in questo modo si evitano ricadute. Anche persarà utilizzata la stessa cautela. Gazzetta dello Sport scrive che il rientro dall’infortunio diè tra un mese. Dunque il giocatore ex Sassuolo rientrerà dopo la sosta,...

visto che in Champions Raspadori e Simeone hanno contribuito ai successi di Spalletti con ben ... Negli ultimi dieci minuti, le squadre si allungano e il Napoli comincia a tirare i remi in barca pago ... il calciatore tornerebbe a disposizione del Napoli per il Milan Brutta tegola in casa Napoli: si allungano i tempi per il rientro di Giacomo Raspadori.

Ancora un mese out: questo l'aggiornamento della Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Giacomo Raspadori. Così scrive la rosea sull'attaccante classe 2000: "E se in sottofondo sentiamo la musichett ...