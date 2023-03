Raspadori | ancora un mese out | infortunio più serio del previsto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - napolimagazine : GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese - apetrazzuolo : GAZZETTA - Infortunio Raspadori, l'attaccante potrebbe star fuori ancora un altro mese -

su Kvara: "è possibile dire che il suo cartellino abbia ormai scalato la vetta dei 120 ..., portato a Napoli per 35 milioni, era arrivato a 50. Lozano e Politano avevano visto il loro ...ha fatto terapie. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo. Il capitano azzurro ha festeggiato ieri la nascita della secondogenita Carolina. Comments comments... spezzone di partita in cui riuscì a incidere in maniera determinante servendo l'assist asul gol del 2 - 0 in un momento in cui il match erain equilibrio (poi nel recupero Ndonbèlè ...

Raspadori ancora out: i nuovi tempi di recupero per l'attaccante AreaNapoli.it

Giacomo Raspadori dovrà stare fermo ancora un mese, l'infortunio in allenamento è più grave del previsto. Rientra ad aprile dopo la sosta.Il Napoli questa estate ha puntato forte su Giacomo Raspadori, ma ancora prima stava trattando con il Sassuolo per Junior Traorè.