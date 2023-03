Rapporto deficit Pil si impenna a 8% dal 5 | 6 % previsto La causa | i crediti d' imposta al Superbonus

(Di mercoledì 1 marzo 2023) - Per il patto di stabilità non dovrebbe superare invece il 3%. Eurostat: inserire inei conti pubblici dell'anno in cui è effettuata la domanda, non spalmarli in 10 anni

- Per il patto di stabilità non dovrebbe superare invece il 3%. Eurostat: inserire i crediti nei conti pubblici dell'anno in cui è effettuata la domanda, non spalmarli in 10 anniTuttavia, iltra ile il Pil italiano si è attestato all' 8% , superando le stime della Nadef del 5,6% . L'impatto dei crediti d'imposta, in particolare del Superbonus, ha pesato sul ...Conseguenze anche nel/Pil che è passato dal 9,5 al 9,7% nel 2020 e dal 7,2 al 9% nel 2021. Cambiamento che rappresenta dunque un'importante novità dato che nelle precedenti stime ...

L’Istat: il rapporto tra deficit e Pil peggio del previsto per colpa del Superbonus Corriere della Sera

La buona notizia per i saldi pregressi riguarda poi il rapporto debito/Pil, sceso al 144,7% dal 149,8% del 2021, dato migliore rispetto alla stima inclusa nella Nadef che, per il 2022, indicava un ...La situazione economica italiana continua a essere sotto i riflettori, soprattutto alla luce della diffusione dei dati prodotti dall’Istat riguardo al deficit 2022 e dell’impatto che ha avuto su di ...