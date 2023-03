Rapporti con Uefa e Fifa, il calendario post 2024 e... Il punto dal board dell'Eca (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano la riunione del board dell'Eca. Bologna e Sassuolo entrano nei club del network dell'European Club Association. E con la Uefa nasce una ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Milano la riunione del'Eca. Bologna e Sassuolo entrano nei club del network'European Club Association. E con lanasce una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : La deindustrializzazione dell’Europa a seguito dell’impennata del prezzo del gas e le delocalizzazioni in USA e Cin… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Finlandia avvia la costruzione del muro con la Russia. La prima parte dovrebbe essere pronta a giugno.… - ultimora_pol : Galeazzo #Bignami: “La commissione d’inchiesta indagherà su tutta la gestione della pandemia e quando dico tutto, n… - mandy___23 : RT @camisaccount: Provo dell'imbarazzo a leggere questo tweet, non tanto perchè incita a salvare (giustamente) il figlio, ma per tutto il r… - 2_crim : RT @TiffanyHurling: L'attivista gay Peter Tatchell afferma che il sesso con i bambini non dovrebbe essere considerato stupro perché il suo… -