Ragazzo di 21 anni epilettico morto dopo il vaccino Il padre: "Nascondono l'autopsia. Voglio la verità" (Di mercoledì 1 marzo 2023) La disperazione di un padre che ha perso il proprio figlio di 21 anni subito dopo aver fatto il vaccino anti-Covid. La storia di Yaser, il Ragazzo morto poco dopo aver ricevuto la dose, è comune a diverse persone, tutti casi simili. Morti improvvise e apparentemente inspiegabili. Il padre Nagy Nagy spiega gli ultimi 15 mesi passati interamente a cercare di scoprire le cause della morte del figlio, entrato in ospedale con sintomi lievi e poi improvvisamente deceduto. Il genitore - si legge su La verità - ha chiamato più di 25 volte al numero che gli è stato dato, ha scritto diverse mail, ma non ha mai ricevuto alcuna risposta. "Ho perso il mio cuore - dice Nagy - ma non mi rassegno ad una morte inspiegabile". "Il vaccino ...

