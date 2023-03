Ragazzi spezzati

Leggi su panorama

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Una generazione devastata da ansia, problemi psichici, disturbi alimentari, autolesionismo. I pochi centri psichiatrici infantili sono del tutto impreparati di fronte a un’emergenza dalle cifre impressionanti: il suicidio è la seconda causa di morte nell’adolescenza. E i genitori non sanno più dove rivolgersi per un aiuto. Sedie di plastica e luci al neon, ma anche poltrone, poltroncine, divani di finta pelle, piante, finte pure quelle, riviste vecchie di mesi e quadretti di paesaggi esotici (forse per provare a sognare). E poi, corridoi infiniti, caffè, tanti caffè, a volte si sta in piedi, ci si guarda con sospetto, con pietà («Mio figlio non è messo male come il tuo», si spera). Ci si scruta in silenzio tra madri: chi ha il viso più stanco e i capelli più sporchi. Ecco il dietro le quinte delle visite da uno psichiatra perché tuo figlio o tua figlia ha un disagio mentale. Una sera ...