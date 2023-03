Raffaella Mennoia e Maurizio Costanzo | il messaggio e il rapporto con la De Filippi

(Di mercoledì 1 marzo 2023)non ha lasciato nemmeno per un attimo Maria De, tenendole la mano anche durante i funerali di suo marito. Lei c’è stata sempre e c’è sempre. Sul suo profilo Instagram non ha scritto nulla sulla morte del grande giornalista, nonostante sia molto vicina alla famiglia. Ma a esequie concluse ha voluto esprimere il suo pensiero con un brevissimonelle Storie.: ilsu Instagramha dunque scritto nelle Storie di Instagram un frase che esprime il profondo dolore per la perdita dima è anche un invito a farsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Raffaella Mennoia rompe il silenzio: le parole dopo i funerali di Costanzo - rep_roma : Chi è Raffaella Mennoia, la donna sempre al fianco di Maria De Filippi [aggiornamento delle 09:44] - grintagiovanile : MA È RAFFAELLA MENNOIA E NON MANNOIA MA CHE MI DITE - infoitcultura : Raffaella Mennoia, cos'ha chiesto dopo la morte di Costanzo - MariaElenaCapo2 : @amicii_news Ma io non ho ancora capito chi è Raffaella mennoia -

Perennemente accanto a Maria De Filippi sul lavoro, le ha tenuto la mano anche durante i funerali di Maurizio Costanzo , morto nei giorni scorsi a 84 anni. Si tratta di, 48anni. Conosce perfettamente il piccolo schermo, ma non è un'attrice o una presentatrice. È un'autrice storica di programmi come Uomini e donne e Temptation Island e col tempo è ...Scopriamo cosa c'è da sapere sull'autrice e sulla sua vita privata , passando per alcune curiosità! Biografia e carriera diè nata il 25 aprile del 1974 a Roma, ..., il messaggio per Costanzo Dopo la morte di Costazo,non ha mai lasciato neanche per un istante il fianco di Maria De Filippi. Era presente in prima fila accanto a lei e al ...

Chi è Raffaella Mennoia, la donna sempre accanto a Maria De Filippi in questi giorni Today.it

Storico braccio destro di Maria De Filippi: Fiorella Mennoia ha voluto ricordare, un ultima volta, il grande Maurizio Costanzo.Autrice storica di programmi come "Uomini e donne" e "Temptation Island" è diventata un'amica strettissima della conduttrice ...