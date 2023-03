Radice | «Con Conte 7 sconfitte in due anni Inter ingiustificabile»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’non è esente da critiche in questa settimana. La sconfitta con il Bologna pesa enormemente sulla classifica, Angiolocommenta così la situazione su TMW Radio. INGIUSTIFICABILI – Angioloha espresso la sua opinione sulla distanza delle milanesi dal Napoli in campionato: «Io mettereie Milan sullo stesso piano, sono entrambe ingiustificabili. A inizio campionato l’garantiva una forza per lottare lo Scudetto. Dallo scorso anno è rimasto qualcosa sul groppone, come società e giocatori. Perdere uno Scudetto per due punti ha dato tanti rimpianti. L’doveva partire con una rabbia superiore, però poi la situazione è diversa. La squadra non ha dimostrato tenuta mentale e forza, ma ci sono attenuanti per l’allenatore, come i giocatori infortunati. Lukaku ...