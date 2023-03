Questo video di un carro armato che si capovolge non c’entra con la guerra in Ucraina (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 13 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un carro armato capovolgersi durante le manovre per essere caricato sopra un camion bisarca militare. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «Carri armati Leopard / Il primo Leopard è stato caricato con successo. Se anche i prossimi faranno la stessa fine, i russi hanno già vinto». Il riferimento è all’annuncio del 7 febbraio 2023 da parte di Germania, Danimarca e Paesi Bassi dell’invio di almeno cento carri armati Leopard 1 all’Ucraina per difendere il proprio territorio dall’invasione russa. Il mese precedente, inoltre, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva comunicato l’invio di 14 Leopard 2. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 13 febbraio 2023 su Facebook è stato pubblicato unche mostra unrsi durante le manovre per essere caricato sopra un camion bisarca militare. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «Carri armati Leopard / Il primo Leopard è stato caricato con successo. Se anche i prossimi faranno la stessa fine, i russi hanno già vinto». Il riferimento è all’annuncio del 7 febbraio 2023 da parte di Germania, Danimarca e Paesi Bassi dell’invio di almeno cento carri armati Leopard 1 all’per difendere il proprio territorio dall’invasione russa. Il mese precedente, inoltre, il cancelliere tedesco Olaf Scholz aveva comunicato l’invio di 14 Leopard 2. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il ...

