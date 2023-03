Questa foto è diventato un caso: Juve, bufera dopo il derby (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una vittoria (con doppia rimonta), e il ritorno in campo di Paul Pogba. La Juve può sorridere in campo, mentre fuori il Polpo si è lasciato andare a qualche storia su Instagram. Lo si vede infatti ritratto con il giocatore del Toro, Bayeye, che è rimasto in panchina a disposizione di un deluso Juric, lasciando a una la presenza in campionato, con l'esordio datato a fine gennaio, contro l'Empoli. Per lui presenza di gruppo per il Torino con il giovane francese che, al suo primo anno in assoluto in Serie A, dopo un apprendistato tra Carpi e Catanzaro in Serie C, si sta facendo le ossa e facendo esperienza. Bayeye, foto con Pogba dopo il derby e tifosi granata si arrabbiano… Un'esperienza che dovrà arrivare il prima possibile anche fuori campo e che è passata attraverso le forche caudine del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una vittoria (con doppia rimonta), e il ritorno in campo di Paul Pogba. Lapuò sorridere in campo, mentre fuori il Polpo si è lasciato andare a qualche storia su Instagram. Lo si vede infatti ritratto con il giocatore del Toro, Bayeye, che è rimasto in panchina a disposizione di un deluso Juric, lasciando a una la presenza in campionato, con l'esordio datato a fine gennaio, contro l'Empoli. Per lui presenza di gruppo per il Torino con il giovane francese che, al suo primo anno in assoluto in Serie A,un apprendistato tra Carpi e Catanzaro in Serie C, si sta facendo le ossa e facendo esperienza. Bayeye,con Pogbaile tifosi granata si arrabbiano… Un'esperienza che dovrà arrivare il prima possibile anche fuori campo e che è passata attraverso le forche caudine del ...

