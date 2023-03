"Quella frase...": ora la Merlino fa la morale a Piantedosi, cala il gelo (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Myta Merlino non sono piaciute le dichiarazioni di Matteo Piantedosi sulla strage di migranti causata dal naufragio avvenuto al largo delle coste di Crotone. La giornalista di La7 ha aperto la puntata odierna de L'aria che tira con un intervento indirizzato proprio al ministro dell'Interno: “Siamo arrivati a 64 vittime e la cifra è destinata ad aumentare. La politica si interroga sulle parole di Piantedosi: ‘La disperazione non giustifica i viaggi in mare'”. Per la Merlino si tratta di una frase “che fa male, non solo per la durezza di chi sembra rovesciare sulle vittime la responsabilità di quanto è successo, ma anche per la mancanza di risposte da parte di chi invece avrebbe il dovere di darle. L'idea - ha proseguito - che abbia torto chi decide di mettere in gioco la sua vita e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) A Mytanon sono piaciute le dichiarazioni di Matteosulla strage di migranti causata dal naufragio avvenuto al largo delle coste di Crotone. La giornalista di La7 ha aperto la puntata odierna de L'aria che tira con un intervento indirizzato proprio al ministro dell'Interno: “Siamo arrivati a 64 vittime e la cifra è destinata ad aumentare. La politica si interroga sulle parole di: ‘La disperazione non giustifica i viaggi in mare'”. Per lasi tratta di una“che fa male, non solo per la durezza di chi sembra rovesciare sulle vittime la responsabilità di quanto è successo, ma anche per la mancanza di risposte da parte di chi invece avrebbe il dovere di darle. L'idea - ha proseguito - che abbia torto chi decide di mettere in gioco la sua vita e ...

