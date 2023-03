Quarto, si ritrova ladro in casa mentre fa la doccia: balordo scappa dal balcone (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ allarme microcriminalità nel comune di Quarto e nelle zone limitrofe. Sarebbero diverse le segnalazioni di furti e raid negli appartamenti giunte in questi giorni. L’ultimo episodio in via Kennedy, periferia nord della cittadina flegrea, dove un balordo si è intrufolato in un’abitazione per poi scappare dal balcone. Quarto, si ritrova ladro in casa mentre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ allarme microcriminalità nel comune die nelle zone limitrofe. Sarebbero diverse le segnalazioni di furti e raid negli appartamenti giunte in questi giorni. L’ultimo episodio in via Kennedy, periferia nord della cittadina flegrea, dove unsi è intrufolato in un’abitazione per poire dal, siinL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

