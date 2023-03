Quanto vale Kvaratskhelia: è acqua minerale che diventa champagne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Kvicha Kvaratskhelia ha visto aumentare il valore del suo cartellino del 943% fino ad ora, è stato acquistato dal Napoli per 11,5 milioni di euro. Il Napoli con Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis hanno messo a segno un colpo pazzesco con Kvicha Kvaratskhelia. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico. Il georgiano è un fenomeno sul campo ed ha margini di crescita assoluti, ricordando che ha solo 22 anni e si affaccia per la prima volta sia al campionato italiano, sia alla Champions League. Kvaratskhelia è andato già in doppia cifra, sia di assist che di gol, ma la stagione calcistica italiana ed europea, è ancora lunga. Qual è il valore di Kvaratskhelia? Secondo Corriere dello Sport il valore del cartellino di Kvaratkshelia è di 120 milioni di euro, ma a fine stagione il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Kvichaha visto aumentare il valore del suo cartellino del 943% fino ad ora, è stato acquistato dal Napoli per 11,5 milioni di euro. Il Napoli con Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis hanno messo a segno un colpo pazzesco con Kvicha. Non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico. Il georgiano è un fenomeno sul campo ed ha margini di crescita assoluti, ricordando che ha solo 22 anni e si affaccia per la prima volta sia al campionato italiano, sia alla Champions League.è andato già in doppia cifra, sia di assist che di gol, ma la stagione calcistica italiana ed europea, è ancora lunga. Qual è il valore di? Secondo Corriere dello Sport il valore del cartellino di Kvaratkshelia è di 120 milioni di euro, ma a fine stagione il ...

