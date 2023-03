Quanti minuti devi camminare ogni giorno per ridurre il rischio di infarto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutti sappiamo che praticare un’attività fisica quotidiana, più o meno intensa, apporta numerosi benefici alla salute fisica e mentale. A dimostrarlo numerosi studi che suggeriscono come questa sia in grado di aumentare l&rsquo... Leggi su today (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tutti sappiamo che praticare un’attività fisica quotidiana, più o meno intensa, apporta numerosi benefici alla salute fisica e mentale. A dimostrarlo numerosi studi che suggeriscono come questa sia in grado di aumentare l&rsquo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Isniper_Tns : @danielelozzi @meloccaros Tra l'altro chissà quanti tera di roba, anche molto interessante, buttano via ogni volta… - Solbakkiando : @Baol85 @SaverioTolomeo @EnneatipoGiulia Euristica facile facile. Pellegrini Lorenzo fa il portiere? No Fa il centr… - KrisBigstone : RT @annaliapacini: @mengonimarco Quanti minuti ??????? Non per mettere fretta ...un po' di curiosità ???????????? album ? Presto ....boh - Asset_Profile : @Maicuntent1986 Vabbe se fa fatica con la Fiorentina.....più che altro bisogna vedere quanti minuti ha nelle gambe - annaliapacini : @mengonimarco Quanti minuti ??????? Non per mettere fretta ...un po' di curiosità ???????????? album ? Presto ....boh -