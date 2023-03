Quando torna in tv Maria De Filippi: la scelta dopo la morte di Maurizio Costanzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maria De Filippi sta vivendo un momento personale molto delicato, dato che ha appena detto addio a Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso venerdì all'età di 84 anni. La conduttrice ha affrontato il lutto con grande dignità e ovviamente Mediaset ha rispettato il suo dolore, sospendendo le puntate di Uomini e Donne e di Amici, nonostante siano due programmi di punta nel palinsesto di Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, da venerdì 3 marzo la De Filippi dovrebbe tornare a lavoro: sarebbe in programma la registrazione di una nuova puntata di Amici, una delle ultime prima del Serale, che inizierà sabato 18 marzo. Per quanto concerne la messa in onda, sia Amici che Uomini e Donne torneranno nella programmazione pomeridiana di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023)Desta vivendo un momento personale molto delicato, dato che ha appena detto addio a, venuto a mancare lo scorso venerdì all'età di 84 anni. La conduttrice ha affrontato il lutto con grande dignità e ovviamente Mediaset ha rispettato il suo dolore, sospendendo le puntate di Uomini e Donne e di Amici, nonostante siano due programmi di punta nel palinsesto di Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, non ancora confermate ufficialmente, da venerdì 3 marzo la Dedovrebbere a lavoro: sarebbe in programma la registrazione di una nuova puntata di Amici, una delle ultime prima del Serale, che inizierà sabato 18 marzo. Per quanto concerne la messa in onda, sia Amici che Uomini e Donne torneranno nella programmazione pomeridiana di ...

